QUALIANO-VILLARICCA. Inaugurata la rotonda dedicata a San Pasquale Baylon: un simbolo di fede e un monito contro gli incidenti

È stata inaugurata questa mattina, domenica 12 ottobre, la nuova rotonda intitolata a San Pasquale Baylon, situata all’incrocio tra corso Italia, via Santa Maria a Cubito, via Corigliano e via Palermo, al confine tra i Comuni di Qualiano e Villaricca.

Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci dei due Comuni, promotori dell’iniziativa, insieme a rappresentanti istituzionali, cittadini e fedeli della comunità parrocchiale. L’intitolazione arriva in occasione del 50º anniversario della consacrazione della parrocchia di San Pasquale Baylon, da sempre punto di riferimento spirituale, culturale ed educativo per tante famiglie del territorio.

Voluta congiuntamente dalle due amministrazioni comunali e formalizzata con apposita delibera di giunta, l’intitolazione rappresenta un gesto simbolico di devozione e unione tra le comunità.

Ma l’iniziativa assume anche una valenza concreta: quell’incrocio è purtroppo noto per essere stato, nel tempo, teatro di numerosi incidenti stradali — anche stamani, proprio poche ore prima dell’inaugurazione, si è verificato l’ennesimo sinistro. La speranza è che, oltre a migliorare la viabilità, la nuova rotonda possa contribuire a sensibilizzare gli automobilisti, promuovendo maggiore prudenza e rispetto del codice della strada.

“San Pasquale proteggi e indirizza i conducenti pericolosi sulla retta via“, è stato il commento ricorrente tra i presenti, affidando idealmente al Santo il compito di vegliare su un tratto troppo spesso segnato da comportamenti incivili e guida pericolosa.

L’opera diventa così un simbolo di fede e responsabilità civica, nel segno di un Santo che da cinquant’anni accompagna la vita religiosa e sociale del territorio. Un segno tangibile di come le istituzioni possano unirsi per restituire dignità, sicurezza e memoria condivisa agli spazi pubblici.













