Marano. La voce dei cittadini: “Il mio ringraziamento alla polizia municipale per il tempestivo intervento”

Gentile direttore, desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Comando della Polizia Municipale di Marano per il tempestivo intervento avvenuto in data odierna, a seguito di una mia segnalazione relativa a reiterate situazioni di sosta irregolare nei pressi del cancello di accesso ad un’area privata, situata vicino a un ristorante in via San Rocco.

Ogni giorno, infatti, mi ritrovo a dover affrontare comportamenti incivili da parte di automobilisti che, soprattutto in occasione della frequentazione del ristorante adiacente, parcheggiano in modo scorretto, ostruendo la visuale e creando una condizione di pericolo per chi, come me, è costretto ad uscire da un passo carrabile senza la necessaria visibilità. Una situazione non solo incresciosa, ma che rappresenta una chiara violazione del Codice della Strada e un serio rischio per la sicurezza pubblica.

Oggi, alle ore 14:50, ho potuto constatare personalmente la presenza attiva e concreta degli agenti della Polizia Municipale in loco. La loro presenza ha rappresentato per me un importante segnale di legalità, rispetto delle norme e attenzione verso i cittadini. Mi sono sentita finalmente tutelata, come cittadina che crede nel rispetto delle regole e nella civile convivenza.

Ringrazio sinceramente tutto il Corpo per l’impegno quotidiano nel garantire l’ordine, la sicurezza stradale e il rispetto delle regole, elementi fondamentali per la qualità della vita urbana.













