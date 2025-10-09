Marano, i fratelli di Salvatore Nuvoletta incontrano i commissari: progetti per la legalità e riapertura dello stadio

Condividi

Stamani in Municipio a Marano si è tenuto un incontro tra i fratelli del carabiniere Salvatore Nuvoletta, Medaglia d’Oro al Valor Civile, ucciso dalla camorra, e i commissari prefettizi Vincenzo Cardellicchio (prefetto) e Fabio Giombini (viceprefetto), membri della triade che guida attualmente l’ente.

Fortuna, Enrico, Gennaro e Alberto Nuvoletta hanno illustrato alcune proposte progettuali in memoria del fratello da realizzare sul territorio, sollecitando al contempo chiarimenti sulla situazione dello stadio comunale a lui intitolato, chiuso da tempo.

I commissari hanno manifestato piena disponibilità al dialogo, avviando un’interlocuzione concreta per promuovere iniziative sulla legalità in collaborazione con le scuole locali, nel segno della memoria e dell’impegno civile.













