Sanità. Muscarà: “Serve chiarezza sulla riabilitazione dei minori con patologie rare. Le famiglie non possono restare sole. Presentata interrogazione

«Una bambina di dieci anni con una malattia rara non può essere ostaggio di cavilli burocratici o di decisioni arbitrarie dei centri riabilitativi. È necessario fare chiarezza su una normativa che, così com’è applicata, rischia di penalizzare proprio i più fragili».Lo dichiara la consigliera indipendente della Regione Campania Marì Muscarà, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale per chiedere chiarimenti sulla normativa vigente in materia di riabilitazione territoriale, in particolare per i minori affetti da patologie rare e complesse.L’interrogazione nasce dalla segnalazione di una cittadina la cui figlia, Sophie, di quasi dieci anni, è in carico presso un centro riabilitativo privato accreditato a Montesarchio (BN) per un percorso di riabilitazione di mantenimento.«La madre – spiega Muscarà – ha denunciato comportamenti discutibili da parte della struttura e l’assenza di risposte da parte delle istituzioni competenti. Dopo dieci mesi di segnalazioni, il caso resta irrisolto, lasciando la famiglia in una condizione di grande preoccupazione e solitudine».Con la sua interrogazione, la consigliera chiede alla Giunta regionale di chiarire:

1. se sia legittimo dimettere una minore da un percorso di riabilitazione di mantenimento nonostante la stabilità, ma non risolvibilità, della condizione clinica;

2. se un centro riabilitativo possa ridurre le ore di trattamento in base alla propria disponibilità di personale, anziché ai bisogni clinici del paziente, scaricando sull’ASL l’obbligo di coprire le ore mancanti;

3. se un centro privato possa rivolgersi direttamente all’ASL per modificare il Piano Assistenziale Individuale (PAI), dichiarando un peggioramento delle condizioni della bambina non corrispondente al vero;

4. se, in presenza di una patologia rara, la paziente non debba essere tutelata anche dal Piano Regionale delle Malattie Rare.

«Questa vicenda dimostra quanto sia urgente – conclude Muscarà – fare chiarezza sulle competenze, sulle procedure e sui diritti delle famiglie che vivono quotidianamente la disabilità dei propri figli. È inaccettabile che in Campania, nel 2025, una bambina debba rischiare di perdere le cure di cui ha bisogno perché le istituzioni non riescono a garantire una linea chiara e coerente di tutela».