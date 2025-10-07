REGIONALI CAMPANIA, CIRIELLI: “LO FACCIO PER LA MIA TERRA E SONO CONVINTO CHE IL CENTRODESTRA POSSA FARLO”

«Io voglio essere il candidato della coalizione, non ho mai chiesto questa candidatura, lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa possibilità alla Campania».

Lo ha detto il viceministro Edmondo Cirielli che per Fdi, Lega e Nm sarà il candidato del centrodestra a presidente alle elezioni regionali in Campania.

«Ovviamente ringrazio – ha aggiunto – per la fiducia che mi ha dato la presidente Meloni, sta facendo tanto per il Sud e per l’Italia e mi lusinga ulteriormente anche che lei abbia voluto dare il suo imprimatur all’avvio di questa campagna elettorale».