Vomero: No al parcheggio interrato sotto lo stadio Collana! Appello per la realizzazione del progetto della “città obliqua”  

Condividi

Visite: 21

28 Visite

Al Vomero, a seguito delle recenti dichiarazioni del presidente De Luca che, nel presentare i prossimi passi per i lavori di riqualificazione del polisportivo Arturo Collana, lavori per i quali sono stati stanziati 70 milioni di euro e nell’ambito dei quali è anche prevista la realizzazione di un parcheggio interrato, con entrata da vico Acitillo e uscita in via Ribera, per un numero di posti auto tra i 150 e i 200, riparte la protesta, per dire no alla realizzazione di nuovi parcheggi interrati, peraltro a un tiro di schioppo dalla stazione di piazza Quattro Giornate del metrò collinare. A intervenire ancora una volta sull’annosa vicenda è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già numero uno della Circoscrizione, fondatore sul social network Facebook del gruppo: “La collina dice basta a cantieri e scavi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti