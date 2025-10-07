LA BANDA DELLO SPOOFING: UNDICI ARRESTI A GIUGLIANO

È accusata di avere sottratto migliaia di euro dai conti correnti usando la cosiddetta tecnica dello spoofing, la banda di truffatori scoperta e sgominata dai carabinieri di Giugliano in Campania che, coordinati dalla Procura di Napoli Nord (sostituto procuratore Cesare Sirignano), hanno arrestato undici persone (per dieci il gip ha disposto il carcere per l’ultimo indagato i domiciliari).

Il truffatore chiamava al telefono la vittima e, fingendosi l’operatore del suo istituto bancario, ne carpiva i dati sensibili oppure la induceva a effettuare operazioni a beneficio dell’associazione a delinquere che acquistava i dati delle proprie vittime dal dark web. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’inchiesta – che ha visto la collaborazione di American Express, Leroy Merlin e di alcuni istituti bancari (tra cui Poste Italiane, PayPal, Intesa San Paolo, UniCredite Bnp) – ha consentito di ricostruire il modus operandi dei truffatori che entravano in azione tra i Comuni di Giugliano in Campania e Napoli.