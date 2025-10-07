Bacoli: droga nelle mani di incensurati. La chimica per invadere le strade della movida. Carabinieri arrestano ausiliare del traffico

Condividi

Cocaina rosa, ecstasy, ketamina e uno squarcio allarmante sul traffico di droga e le diverse tipologie di stupefacenti che viaggiano nelle mani di insospettabili incensurati. Dopo la notizia dell’arresto avvenuto ieri a Grumo Nevano di un operatore ecologico incensurato è la volta, dopo neanche 24 ore, di un ausiliare del traffico del comune di Bacoli.

Siamo nell’area flegrea, è sera e i carabinieri della stazione di Bacoli stanno effettuando un servizio antidroga ad hoc.

Da alcuni giorni vengono segnalati movimenti sospetti e la voce che gira parla di Ketamina tra le strade della città in mano a ragazzini. Il fatto è preoccupante e i carabinieri sono impegnati per evitare altre situazioni del genere, anche più gravi.

I carabinieri sono a via Dragonara quando notano, all’altezza di un bar, un uomo insieme ad altri giovani.

Si tratta di un 32enne incensurato del posto ed è un ausiliare del traffico. Si decide comunque di perquisirlo e nelle sue tasche i carabinieri trovano della marijuana. La perquisizione viene estesa anche nella Mercedes dell’uomo ma lì i militari trovano nulla. I carabinieri non demordono e insieme al 32enne decidono di perquisire anche la sua abitazione nel centro di Bacoli. Nella camera da letto vengono trovati mille euro all’interno di una scatoletta in ferro utilizzato solitamente per contenere sigarette. Ci sono però altri soldi e i carabinieri li trovano in due matriosche. Nella prima 4000 euro in contanti, nella seconda 7.050. Il denaro non finisce qui e vengono trovati altri 25.050 euro in altri tre cofanetti per un totale di 37mila e 100 euro.

Alla specifica domanda del perché avesse così tanti soldi in contanti l’uomo confessa di avere molta droga in un’altra abitazione, poco distante. La casa è in disuso e lì, nel salone, vengono rinvenuti 24 grammi di cocaina, quasi 1 chilo di hashish e poco più di 1 chilo e mezzo di marijuana. A terra c’è anche un sacchetto con all’interno 56 grammi di ketamina e altre nove dosi della stessa sostanza già confezionate e pronte alla vendita. C’è altra droga chimica e si tratta di ecstasy e cocaina rosa. Parliamo di 581 pillole di MDMA di vari colori pronte per essere vendute e 17 dosi di cocaina rosa. Sequestrati anche bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente.

L’uomo viene arrestato e trasferito in carcere













