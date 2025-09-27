Marano. Passeggiata nel bosco della Salandra per sostenere la nuova biblioteca francescana”

Condividi

Ricominciano domani, 28 settembre, le passeggiate nel bosco della Salandra organizzate dall’ associazione SALANDRA LOVERS che da circa tre anni si sta prendendo cura dell’ ultimo polmone verde del territorio, scrigno di biodiversità e reperti storico-archeologici, liberandolo dai rifiuti e rendendolo ospitale per accogliere i cittadini che desiderano avere un contatto diretto con la Natura. Questa passeggiata avrà il valore aggiunto di essere dedicata alla biblioteca in allestimento presso il Seicentesco convento Santa Maria degli Angeli in Marano, che accoglierà un patrimonio librario di 15000 testi di argomenti umanistici e teologici databili dal secolo XVIII a oggi, e offrirà ai giovani del territorio due sale per lo studio personale. Fortemente voluta dai soci della Salandra Lovers e organizzata specificamente per condividere questo evento culturale importantissimo per la città, nel concreto, le donazioni raccolte per questa passeggiata saranno interamente rese disponibili per le esigenze di allestimento e mantenimento della nuova e benvenuta “Biblioteca francescana”, affinché possa essere per la comunità, un presidio culturale aggregante e longevo.













