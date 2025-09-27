Sorrento. Il giallo delle dimissioni del Segretario Generale Morgera: non è ancora chiaro se va via o resta

Condividi

A Sorrento gira ancora la stessa domanda: ma la Segretaria Comunale Candida Morgera ha davvero lasciato l’incarico o è rimasto tutto sulla carta?

Perché a leggere la sua lunga e altisonante lettera dell’11 agosto — quasi un “testamento professionale” in cui ripercorre anni di impegno, legalità, anticorruzione e ringraziamenti solenni — sembrava di assistere a una chiusura definitiva, una di quelle uscite “in pompa magna” con tanto di sigillo istituzionale.

E invece, a distanza di settimane, la Segretaria è ancora al suo posto.

Allora il dubbio nasce spontaneo: si è trattato di un commiato vero, oppure di un modo per alzare la posta?

Un “papello” denso di meriti e risultati, in modo da trasformare un addio in un “non andartene, resta con noi”?

Insomma, più che un saluto, la lettera ha assunto i toni di un’autocertificazione di virtù amministrative e di una candidatura… al prolungamento dell’incarico.

E a questo punto la curiosità resta: quando lascerà davvero Sorrento la dott.ssa Morgera? O era tutto un raffinato gioco delle parti per ottenere riconoscimenti e, chissà, magari una riconferma “a furor di popolo”?

Per ora, i sorrentini prendono nota e osservano. Il rischio è che la lettera di dimissioni resti negli annali come il più elegante esercizio di “resto ma me ne vado” mai visto a Palazzo.













