MARANO. Ladri in azione in via San Castrese: rubati oro e contanti

Colpo in appartamento martedì sera in via San Castrese, traversa della zona Città Giardino, a Marano. Una banda composta da tre o forse quattro persone è entrata in azione poco dopo il tramonto, agendo con estrema rapidità e precisione.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi si sarebbero introdotti all’interno di un’abitazione passando da una finestra al primo piano, per poi accedere anche all’appartamento adiacente. Dopo aver rovistato nelle stanze e messo a soqquadro gli ambienti, sono riusciti a portar via gioielli in oro e una somma in contanti, il cui valore è ancora in corso di quantificazione

I ladri avrebbero addirittura sfondato la porta blindata dell’abitazione, danneggiandola completamente. Una modalità che lascia pensare a un’azione ben organizzata e non improvvisata.













