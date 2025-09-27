Marano. Comune sciolto per mafia. Izzo: Perché gli ex consiglieri si aggirano ancora nelle stanze dell’ente?””

Condividi

In un momento delicato per la città di Marano dopo il 5 scioglimento per infiltrazioni cammorristiche si blatera ancora a vanvera e si ha poco rispetto per lo Stato rappresentato dai suoi uomini( commissione prefettizia) chiamati a ripristinare eventualmente la trasparenza, e la legalità in un tessuto particolarmente ostrico, e per la stampa libera, baluardi, questi di vita democratica. Per la verità sarebbe opportuno sapere perché ex consiglieri comunali sciolti per mafia ( nessuno escluso da questo provvedimento) si aggirano negli uffici, quando il loro mandato è stato sospeso dal Prefetto e non hanno alcun titolo a chiedere di atti riguardanti la collettività se non pertinenti a questioni personali amministrative. Questo e l’ abbecedario del rispetto della vita democratica, delle istituzioni e dei suoi uomini, nella consapevolezza che solo la tranquillità può mettere chi é chiamato al compito arduo di ristabilire la ” normalità” in condizioni ideali per raggiungere tale obiettivo. Marano in questo momento in cui tutta la politica ha fallito senza esclusione di nessun segmento non ha bisogno di inasprimento del dibattito amministrativo ma solo di tanta vicinanza alle istituzioni, agli uomini che le rappresentano e all’ informazione tutta baluardi, questi, della legalità vissuta e non blaterata. Il resto e tutta fuffa come direbbe il mio saggio mentore Donato giornalista libero e scevro da ogni condizionamento.

Michele Izzo













