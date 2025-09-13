Regionali. Fico: un tavolo per discutere un programma condiviso

“Nelle prossime ore convocheremo un tavolo per discutere insieme nel dettaglio i temi e gli obiettivi che saranno al centro di un programma condiviso”. Lo dice il candidato di centrosinistra in Campania ringraziando tutte le “forze politiche e civiche per la collaborazione”.

    “In questi giorni – aggiunge l’ex presidente della Camera – ho avuto modo di confrontarmi con i rappresentanti delle forze politiche e civiche che hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della coalizione progressista in vista delle elezioni regionali in Campania.

