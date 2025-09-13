Marano, ancora disagi idrici: 60 famiglie senz’acqua tra Parco Edera e San Marco

Condividi

Ancora una volta, Marano si ritrova a fare i conti con i disagi legati alla rete idrica. Da oggi, circa 60 famiglie residenti tra Parco Edera e la zona di San Marco sono completamente senz’acqua. Una vera croce per i cittadini, costretti ciclicamente a fronteggiare questa emergenza ormai cronica.

Il problema si trascina da anni, senza che sia mai stata trovata una soluzione definitiva. Neppure la precedente amministrazione era riuscita a porre fine a una situazione che, per molti, è diventata insostenibile.

Eppure, a meno di cinque giorni dall’insediamento della nuova gestione commissariale, non sono mancate le prime polemiche. Alcuni esponenti politici locali – tra cui anche qualche ex consigliere – pretendono già risposte e interventi immediati, sollevando critiche che appaiono quantomeno pretestuose e strumentali.













