L’indagine della Finanza. Commissioni a raffica e gettoni per consiglieri: scandalo nelle Municipalità di Napoli e in molti comuni della provincia

Commissioni consiliari convocate a raffica, anche più volte al giorno, gettoni di presenza moltiplicati e un costo per i cittadini in continua crescita: è questo il quadro che ha spinto la Procura della Corte dei Conti della Campania ad aprire un’inchiesta sulle dieci Municipalità di Napoli, con l’intervento della Guardia di Finanza incaricata di acquisire atti e documenti per far luce sulla gestione delle spese pubbliche.

I riflettori sono puntati in particolare su quattro Municipalità (Prima, Seconda, Sesta e Nona), ma l’indagine riguarda l’intero sistema. Solo nel 2025, la spesa complessiva per il funzionamento delle Municipalità è cresciuta fino a superare i 7,5 milioni di euro, con una media di circa 750mila euro ciascuna. A pesare maggiormente sui conti sono i gettoni di presenza dei consiglieri municipali, che possono arrivare a mille euro netti al mese con il massimo di 28 presenze, e le indennità dei presidenti, oggi pari a circa 65mila euro lordi all’anno.

Ma il fenomeno non è circoscritto solo a Napoli. Situazioni analoghe si registrano in numerosi comuni della provincia, dove si moltiplicano le convocazioni delle commissioni consiliari, spesso inutili e senza reali risultati, ma utili a garantire gettoni e permessi lavorativi ai consiglieri. In alcuni enti locali si arriva addirittura a due riunioni al giorno e fino a tre o quattro alla settimana per singolo consigliere: un meccanismo che, secondo molti osservatori, rappresenta un vero e proprio scandalo.

Oltre all’aspetto economico, l’inchiesta solleva seri interrogativi sulla trasparenza, con verbali di commissioni non pubblicati e una gestione opaca dei lavori. Anche il Comune di Napoli, con una nota ufficiale, ha segnalato alle autorità i costi crescenti della “politica di quartiere”.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Il consigliere del Vomero Rino Nasti (Europa Verde) denuncia da tempo la mancanza di trasparenza, mentre Gennaro Capodanno, ex presidente di Municipalità, rilancia una proposta radicale: “Abolire le dieci Municipalità e sostituirle con sei Comuni metropolitani, riducendo sprechi e burocrazia”.

L’inchiesta è solo all’inizio, ma promette sviluppi destinati a far discutere. Sullo sfondo, un interrogativo sempre più pressante: a chi giova davvero questo sistema? Di certo non ai cittadini, che ne sopportano i costi.