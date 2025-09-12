Giugliano: fugge dalla finestra del bagno per non essere arrestato. Uomo catturato dai carabinieri in una stanza d’albergo

Condividi

Visite: 66

44 Visite

Lo scorso 5 settembre era scappato dalla finestra del bagno e da allora si erano perse le sue tracce. Parliamo del 38enne Antonio Palma. L’uomo stava scontando la pena fino al 2026 in detenzione domiciliare ma, dopo diverse violazioni, la procura della repubblica di napoli nord aveva emesso per lui una nuova misura. Per il 38enne il trasferimento in carcere dove avrebbe dovuto scontare 7 anni di reclusione per rapina aggravata.

Quando, il 5 settembre, i carabinieri hanno bussato alla sua porta, il 38enne aveva pensato bene di scappare fuggendo dalla finestra del bagno.

Da quel giorno i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania hanno avviato le indagini e all’alba hanno rintracciato e catturato Palma.

Il 38enne era nascosto in una stanza di un albergo a via Ripuaria.

Arrestato, Palma è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, dovrà rispondere anche di evasione.

NATO A VILLARICCA L’8.11.1987













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti