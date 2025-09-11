Marano, scioglimento per mafia: attese a giorni le motivazioni. In arrivo sorprese eclatanti per le “vedove” degli ex amministratori: parentele e frequentazioni inquietanti. E tanto altro

A Marano è già operativa la commissione straordinaria dopo il decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose, ma le vere rivelazioni devono ancora arrivare. Le motivazioni ufficiali, attese a giorni, si preannunciano come un terremoto politico e civile per la città.

Il contenuto del decreto sarà tutt’altro che banale: ci saranno sorprese eclatanti che metteranno in discussione molte narrazioni finora diffuse da ex amministratori, sostenitori e “vedove” politiche dell’ex giunta. Seppur scritte in forma sintetica e in parte omissata, le motivazioni forniranno elementi sufficienti per comprendere il quadro complesso e preoccupante in cui si è mossa l’amministrazione comunale.

Parentele scomode, frequentazioni opache, consiglieri con denunce a carico e una serie di situazioni già da tempo sotto osservazione – come quella della scuola di San Rocco – emergeranno con chiarezza. Alcuni di questi elementi erano già noti a chi segue da vicino la vita politica cittadina, ma trovarli nero su bianco in un decreto ufficiale avrà un peso ben diverso. Sarà difficile, stavolta, far finta di nulla.

Lo scioglimento per mafia, è bene ricordarlo, è un provvedimento di natura amministrativa, non penale. Non implica automaticamente reati o condanne, ma certifica una grave compromissione dell’apparato istituzionale da parte di logiche, relazioni o influenze incompatibili con la legalità democratica.

E come già accaduto in passato, una parte della cittadinanza – quella meno informata, retriva, paesana o volutamente distratta – ha reagito con incredulità o fastidio alla decisione del Viminale. Ma anche i più scettici, davanti alle motivazioni, saranno costretti a rivedere le proprie posizioni. E’ un film già visto, è già accaduto con altri sindaci mandati a casa anzitempo.

Nei prossimi giorni, quando le carte saranno pubbliche, molti avranno finalmente la possibilità di comprendere appieno la portata delle criticità rilevate. E per alcuni nomi noti della politica locale, il ritorno all’ombra sarà inevitabile.