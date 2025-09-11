CINEMA VITTORIA (NAPOLI), VERSO LE REGIONALI. GRANATO (PAP): «COSTRUIAMO L’ALTERNATIVA AL FEUDALESIMO E ALLE FOGLIE DI FICO»

Condividi

Potere al Popolo!, insieme a comitati, associazioni, organizzazioni politiche e ai firmatari dell’appello “Elezioni regionali: per una Campania popolare”, promuove un’assemblea pubblica per sabato 13 settembre, alle 10, al cinema Vittoria (via Maurizio De Vito Piscicelli, 16, Napoli).

L’appello “Elezioni regionali: per una Campania popolare” parte dalla volontà di associazioni, movimenti, attivisti e singoli cittadini di costruire un percorso che, in vista delle prossime elezioni regionali, dia forza alle esigenze popolari, mettendo al centro il diritto alla salute pubblica, alla dignità del lavoro, alla tutela ambientale e alla giustizia sociale, a partire dalla partecipazione e dal protagonismo di chi vive ogni giorno gli effetti delle crisi.

«Il patto di Potere tra Pd e Movimento 5 Stelle, che ha portato alla candidatura di Roberto Fico, garantirà la continuità di un sistema feudale in regione. – Spiega Giuliano Granato, co-portavoce nazionale di Potere al Popolo! – Le dinastie campane dei De Luca, dei Mastella, dei Cesaro, dei Lettieri, dei Casillo continueranno. Saranno tutti insieme appassionatamente, legati nel campo XXL a chi fino ad oggi ne ha detto peste e corna».

«Di fronte ad alleanze che perpetueranno l’attuale sistema di potere familista e clientelare – continua Granato – la Campania ha bisogno di aria nuova. Per questo, l’assemblea di sabato al cinema Vittoria vuole essere un momento di incontro, per costruire un’alternativa, per un futuro in cui non saremo più costretti a emigrare per trovare un lavoro dignitoso o le cure cui avremmo diritto».

Il testo dell’appello e l’elenco completo dei firmatari sono disponibili sul sito internet di Potere al Popolo! al link: https://poterealpopolo.org/ per-una-campania-popolare/













