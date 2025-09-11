Calvizzano, violenta lite in un centro d’accoglienza per extracomunitari: tre denunciati

Notte di tensione a Calvizzano, in un Centro di Accoglienza Straordinaria per richiedenti asilo. La zona, da anni, ospita numerose strutture private destinate all’accoglienza di stranieri. I carabinieri della sezione radiomobile di Marano e della locale stazione sono intervenuti dopo una violenta lite.

Un cittadino tunisino, per motivi ancora da chiarire, avrebbe aggredito due cittadini del Bangladesh, impugnando un coltello e una pistola poi risultata scenica. L’aggressione ha provocato un principio di rissa, subito contenuto grazie al tempestivo intervento dei militari.

I tre coinvolti sono stati identificati, denunciati e portati in ospedale per lievi ferite. Indagini in corso.