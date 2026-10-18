Papa Leone XIV all’Angelus: “Grazie a chi ha pregato per me, ho sentito vostro sostegno”

Il giorno dopo le dimissioni dal policlinico Agostino Gemelli, Papa Leone XIV ha recitato l’Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San Pietro. “Grazie a chi ha pregato per me, ho sentito il vostro sostegno”, ha detto il Pontefice, apparso in buona forma, e ha poi ringraziato in particolare il personale sanitario del Policlinico Gemelli. Il Papa ha aggiunto: “Quest’esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità”, e ha fatto sapere che adesso riprenderà gradualmente le sue attività.
L’Angelus di oggi
“In Gesù contempliamo un Dio che non teme la storia e viene invece ad abitarla. Il suo Regno non toglie le cariche e le responsabilità umane. Chiede però di vivere senza compromessi, liberi da cattive ambizioni e ingiusti interessi, anteponendo a tutto il Regno di Dio e la sua giustizia”, ha detto il Pontefice, commentando il brano evangelico nel quale si descrive il confronto tra i farisei e Gesù, e la celebre frase “Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di D