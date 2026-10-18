Papa Leone XIV all’Angelus: “Grazie a chi ha pregato per me, ho sentito vostro sostegno”

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Il giorno dopo le dimissioni dal policlinico Agostino Gemelli, Papa Leone XIV ha recitato l’Angelus dalla finestra del Palazzo apostolico in piazza San Pietro. “Grazie a chi ha pregato per me, ho sentito il vostro sostegno”, ha detto il Pontefice, apparso in buona forma, e ha poi ringraziato in particolare il personale sanitario del Policlinico Gemelli. Il Papa ha aggiunto: “Quest’esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità”, e ha fatto sapere che adesso riprenderà gradualmente le sue attività.