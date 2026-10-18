Marano, cimitero. «Si è schiattata la bara»: il grido di dolore per la dignità dei defunti

Lettera al direttore.
Buongiorno, sono Annalisa, figlia di Giuliana, scomparsa nel 2013. Scrivo per denunciare una situazione indegna e pericolosa, sia per noi che per gli altri, e per documentare lo stato in cui versano le persone sepolte da 14, 15 o 17 anni.
Dopo aver segnalato il problema, mi sono sentita rispondere con una freddezza disarmante: «Si è schiattata la bara».
Possibile che il dolore dei familiari e la dignità dei nostri cari vengano trattati così? Non so più a chi rivolgermi. Chiedo attenzione, rispetto e interventi concreti, perché dietro ogni sepoltura ci sono persone, affetti e famiglie che meritano risposte.
Annalisa
IL COMUNE FA SAPERE CHE LE OPERAZIONI SI TERRANNO NELLA GIORNATA DI DOMANI.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews