Napoli, il punto sugli infortuni: Lukaku segue la via conservativa, Rrahmani punta al rientro contro il Pisa

A margine della sosta per le nazionali, il responsabile sanitario della SSC Napoli, Raffaele Canonico, ha fatto il punto della situazione sugli infortunati più rilevanti della rosa partenopea, intervenendo ai microfoni di Radio CRC. Al centro dell’attenzione, ovviamente, Romelu Lukaku, alle prese con una delicata fase riabilitativa dopo una seria lesione muscolare.

Il centravanti belga ha riportato un’importante lesione al retto femorale, con coinvolgimento di uno dei tendini di inserzione. Una problematica che avrebbe potuto richiedere anche l’intervento chirurgico, ma l’ex Roma ha preferito seguire una strada meno invasiva. “Si poteva intervenire chirurgicamente, ma lui ha scelto una terapia conservativa, dato che i tempi di recupero sono simili”, ha spiegato Canonico, sottolineando come il processo stia procedendo in linea con le tempistiche stabilite.

L’attaccante si sta curando in Belgio sotto la supervisione di un team locale, in costante contatto con lo staff medico del Napoli: “Riceviamo report giornalieri dai terapisti e presto uno dei nostri specialisti andrà a valutare di persona i suoi progressi. A certi livelli, ogni dettaglio fa la differenza: dall’alimentazione al sonno, nulla può essere lasciato al caso”, ha aggiunto il dottore azzurro.

Novità positive anche per quanto riguarda David Neres. Il brasiliano aveva accusato un affaticamento muscolare alla vigilia della sfida contro il Cagliari, ma lo staff ha deciso di non rischiarlo, complice la pausa per le nazionali. “È stato un fastidio lieve, rientrato in pochi giorni. Le due settimane senza impegni sono state preziose per permettergli di tornare in piena forma”, ha detto Canonico.

Buone notizie anche per Alessandro Buongiorno, che ha smaltito completamente il problema che lo aveva rallentato nel ritiro di Castel di Sangro: il difensore è tornato a disposizione, come testimoniato anche dal suo ingresso contro i sardi.

Un discorso diverso invece per Amir Rrahmani, rientrato anticipatamente dalla nazionale a causa di un infortunio muscolare. “Ha subito una lesione di basso grado al bicipite femorale, già ha cominciato la fase riabilitativa”, ha confermato Canonico, precisando però che il recupero dovrebbe essere relativamente breve: “Parliamo di un infortunio lieve, la speranza è di riaverlo a disposizione per la gara contro il Pisa. Dopo quella sfida, ci sarà una settimana tipo che potrebbe agevolare anche il suo reinserimento in vista del match contro il Milan”.

Canonico ha voluto inoltre ribadire come, oltre alla guarigione clinica, sia fondamentale completare il percorso atletico prima del ritorno in campo. “Non basta che il muscolo sia guarito, serve anche la piena integrazione nel lavoro di gruppo. E questo va pianificato tenendo conto del calendario e dei carichi”.













