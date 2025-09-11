Droni russi nello spazio aereo polacco, Varsavia limita i voli e chiede l’intervento dell’ONU

Condividi

La Polonia ha deciso di restringere temporaneamente il traffico aereo nella zona orientale del Paese, al confine con l’Ucraina e la Bielorussia, dopo la segnalazione dell’ingresso non autorizzato di circa venti droni di provenienza russa. Una misura che, secondo le autorità di Varsavia, si è resa necessaria “per motivi di sicurezza nazionale”.

L’annuncio è arrivato dall’Agenzia polacca per la navigazione aerea, che ha spiegato come le limitazioni resteranno in vigore almeno fino all’inizio di dicembre. Non è ancora chiaro se i droni siano partiti da territorio russo o da aree controllate da Mosca in Ucraina, ma per il governo polacco si tratta in ogni caso di una grave violazione.

In risposta all’episodio, il Ministero degli Esteri di Varsavia ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La riunione straordinaria, secondo fonti diplomatiche riportate dall’agenzia russa Tass, potrebbe tenersi già nella giornata di venerdì. La presidenza di turno dell’organismo è attualmente affidata alla Corea del Sud, che avrebbe già ricevuto la richiesta ufficiale da parte della missione polacca presso l’ONU.

“Su richiesta della Polonia – si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri su X – sarà convocata una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’ONU in merito alla violazione dello spazio aereo polacco da parte della Russia”.

L’episodio rischia di alimentare ulteriori tensioni tra Mosca e la NATO, di cui la Polonia è membro dal 1999. Negli ultimi mesi, Varsavia ha più volte denunciato incursioni aeree e operazioni ibride al confine, soprattutto in coincidenza con l’escalation del conflitto in Ucraina.













