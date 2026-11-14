Attacco hacker alle Poste francesi: rubati i dati di 22milioni di utenti

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Grave attacco hacker alla piattaforma francese Maileva, che appartiene al gruppo Poste: l’azione è stata compiuta lo scorso settembre ma solo oggi si è avuta notizia, scatenando la polemica, anche perché pare siano stati sottratti i dati di 22milioni di persone. A divulgare il risultato dell’azione è stato lo stesso gruppo che ha annunciato che sono state pubblicate le informazioni sensibili sottratte. Maileva, ha aggiunto Poste, “ha informato la Commissione nazionale per l’informatica e le libertà civili (CNIL) e ha presentato denuncia. È in corso un’indagine giudiziaria”.

Le stesse Poste hanno confermato alle agenzie di stampa che si è trattato di “una delle più gravi violazioni di dati in Francia”. Maileva rappresenta un punto di riferimento in Francia nella gestione digitale e nell’invio automatizzato di documenti aziendali, offrendo soluzioni dedicate a professionisti, piccole e medie imprese e grandi organizzazioni. La società gestisce l’intero ciclo di vita di flussi documentali complessi, tra cui lettere raccomandate, buste paga, fatture e avvisi per assemblee generali. Operando come filiale di Docaposte e facendo capo al gruppo La Poste, l’azienda unisce l’affidabilità di un grande operatore postale con l’innovazione tecnologica, registrando una base attiva di oltre 70.000 utenti e un volume di 180 milioni di documenti inviati nel corso del 2024.













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