Maxi operazione contro la camorra nel Salernitano: 88 arresti. Nel mirino il clan Fezza-De Vivo

Una vasta operazione anticamorra ha scosso all’alba di oggi il cuore dell’Agro Nocerino-Sarnese, colpendo duramente il clan Fezza-De Vivo, ritenuto tra i più radicati e violenti dell’entroterra salernitano. L’azione congiunta di Polizia e Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, ha portato all’esecuzione di 88 misure cautelari – 79 in carcere e 9 ai domiciliari – mentre sono oltre 100 le persone complessivamente indagate.

L’epicentro dell’operazione è Pagani, ma l’attività investigativa si è estesa a 21 Comuni dislocati in cinque Regioni: Campania, Lazio, Calabria, Lombardia e Basilicata. In campo oltre 500 unità tra forze dell’ordine, unità cinofile ed elicotteri.

L’inchiesta, frutto di mesi di lavoro e già sfociata in precedenti arresti, ha svelato una rete criminale dedita a traffico di droga, estorsioni, riciclaggio di denaro, detenzione illegale di armi, furti e commercio illecito di auto di lusso. Tutti reati aggravati dall’utilizzo di modalità mafiose e dalla finalità di rafforzare l’influenza del clan sul territorio.

Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, estorsione aggravata, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi da fuoco. Tra le misure adottate, anche un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni, a dimostrazione di come la manovalanza criminale attingesse anche a giovanissimi.

Parallelamente, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un sequestro preventivo urgente su beni riconducibili agli indagati, il cui valore economico appare sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.

Secondo gli inquirenti, il clan Fezza-De Vivo esercitava da anni un controllo capillare su una vasta area del Salernitano, infiltrandosi nel tessuto economico e sociale anche grazie a una fitta rete di complicità e silenzi. Le attività criminali avrebbero garantito enormi guadagni reinvestiti in attività lecite, usate anche per il riciclaggio.













