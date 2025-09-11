A Soccavo un nuovo centro sportivo per riqualificare un’area abbandonata

Condividi

Un nuovo impianto sportivo con quattro campi da padel, spazi ricreativi, aree verdi e parcheggio gratuito potrebbe presto sorgere a Soccavo, quartiere nella zona occidentale di Napoli. Il progetto, al vaglio del Consiglio comunale, prevede la riqualificazione di un’area di circa 3mila metri quadrati attualmente in stato di degrado, situata in via Pia, nelle immediate vicinanze del cimitero del quartiere.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) e mira a trasformare un terreno abbandonato in un centro sportivo polifunzionale, con strutture dedicate all’attività fisica, alla socialità e al tempo libero. Tra le strutture previste ci sono due campi da padel al coperto, uno all’aperto e un campo per il pickleball, sport in forte crescita anche in Italia.

Per procedere con la realizzazione dell’impianto sarà necessario rivedere i vincoli legati alla fascia di rispetto cimiteriale, motivo per cui il piano è stato sottoposto all’attenzione del Consiglio comunale. In passato, sulla stessa area, si era ipotizzata la costruzione di una palestra per la scherma, progetto che non ha mai visto la luce.

Il nuovo centro ha già ottenuto il parere favorevole della commissione consiliare allo Sport, anche grazie a un’impostazione fortemente orientata all’inclusione sociale. Sono infatti previsti sconti fino al 30% sulle attività per le famiglie con reddito ISEE inferiore ai 15mila euro, tariffe agevolate fino alle ore 18 per i ragazzi residenti nella Municipalità di età inferiore ai 16 anni, convenzioni con le scuole del territorio per l’uso gratuito delle strutture, e l’accesso gratuito per le persone con disabilità.

In programma anche corsi estivi a prezzi calmierati durante le mattinate dei mesi di luglio e agosto (escluso il periodo di sospensione estiva), oltre all’organizzazione di eventi sportivi e ricreativi in collaborazione con le istituzioni locali.

Il progetto punta non solo a offrire nuove opportunità sportive e aggregative per il quartiere, ma anche a restituire dignità a un’area urbana da anni trascurata, contribuendo al rilancio del territorio attraverso uno sport sempre più amato come il padel.













