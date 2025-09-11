Marano, anche la tabaccheria del corso Europa riaprirà sotto la supervisione di un amministratore giudiziario

Condividi

Visite: 320

50 Visite

Riaprirà a breve anche la tabaccheria, oltre allo storico bar Moulin Rouge di corso Europa a Marano, entrambi finiti nei mesi scorsi al centro di una complessa inchiesta giudiziaria. Le due attività saranno riavviate sotto la supervisione di un curatore giudiziario, nominato dopo il sequestro preventivo da oltre 5 milioni di euro, eseguito dalla Guardia di Finanza di Giugliano su disposizione del GIP di Napoli Nord.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha coinvolto due società del settore ristorazione e cinque persone fisiche, accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta, distrazione di beni (per oltre 2 milioni di euro), evasione fiscale (1,4 milioni) e autoriciclaggio. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero svuotato aziende fallite per far nascere nuove imprese “specchio”, con gli stessi asset.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti