Abbattimento del pino secolare al Vomero: Carmine Attanasio, “dovete abbattere prima me”

E’ passato dalle parole ai fatti il consigliere emerito del Comune di Napoli Carmine Attanasio che dalle prime ore di questa mattina presidia il pino secolare che l’Amministrazione ha deciso di abbattere. “Sono qui a salvaguardia non solo del verde – puntualizza il più volte presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di Napoli – ma a garantire la sopravvivenza di un albero secolare”. “Si è deciso di abbatterlo anche se non ha criticità particolari, e si è deciso di farlo in un giorno di allerta meteo senza neppure aver chiuso le strade, quindi con massimo pericolo per tutti”. “Io sono qui a rivendicare la vita di questo immenso albero che è parte della nostra storia e della nostra identità” – ha poi concluso Attanasio.













