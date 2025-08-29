Centrodestra in cerca di un leader per la Campania: Sangiuliano torna in pista, decisione attesa entro settembre

Condividi

Il borsino elettorale di Fratelli d’Italia vede in ascesa Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, considerato tra i nomi più forti in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Le indiscrezioni lo indicano come possibile capolista nella circoscrizione di Napoli, ma prende sempre più corpo l’ipotesi che possa essere lui il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione, risolvendo così un rebus ancora aperto.

Sangiuliano resta tra i nomi più apprezzati anche nei sondaggi, dove spiccano altre figure dell’area civica, soprattutto accademici: Guido Trombetti, ex rettore e assessore regionale, riscuote consensi superiori rispetto ad altri candidati papabili come Gianfranco Nicoletti (rettore della Vanvitelli) e Matteo Lorito (rettore della Federico II).

Nel frattempo, il centrosinistra ha quasi chiuso il cerchio con la candidatura di Roberto Fico, in attesa solo di ufficializzazione. Questo aumenta la pressione sul centrodestra, ancora in cerca di una sintesi. Un vertice nazionale tra i leader della coalizione è atteso entro fine mese, anche se la data resta incerta.

Tutti però guardano con attenzione al 12-13 settembre, quando a Capaccio Paestum (Salerno) Fratelli d’Italia ospiterà “Spazio Sud”, evento che dovrebbe segnare il momento decisivo per l’annuncio del candidato.

Dal Meeting di Rimini, Matteo Salvini ha assicurato che un accordo verrà trovato: «Siamo sempre stati uniti, lo saremo anche stavolta». Il leader della Lega ha ribadito la volontà di arrivare alle elezioni del 2027 con un’Italia stabile, rilanciando i progetti infrastrutturali e annunciando che a breve sarà definita la squadra dei candidati regionali.

Il calendario elettorale è fitto: si comincia il 28 settembre con Marche e Valle d’Aosta, il 5 ottobre si vota in Calabria, il 12 in Toscana. A seguire toccherà anche a Campania, Puglia e Veneto. L’obiettivo, ha concluso Salvini, è presentare i candidati migliori.













