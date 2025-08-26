La voce dei cittadini. Marano, puzza nauseante ogni sera nei pressi del parco Dora

Condividi

Caro direttore, non so più a chi rivolgermi, ho chiamato la locale polizia municipale che ha raccolto la nota, sono circa due settimane continue che alla sera sì sente una puzza nauseante, come se fosse vernice, siamo costretti a chiudere le finestre perchè parliamo di un odore molto acre.

Vi prego di aiutarci la zona è quella di San Rocco, nello specifico si sente forte dal Parco Dora.

Vi chiedo di aiutarci a sollevare l’argomento.

Angelo













