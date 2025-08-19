Ucraina-Russia. Trump: prepariamo incontro Putin-Zelensky. Macron scettico

Condividi

Visite: 24

22 Visite

Una telefonata di 40 minuti, che il Cremlino ha definito “costruttiva e franca”, tra Trump e Putin, al termine dei colloqui alla Casa Bianca con Zelensky e i leader europei, avvicina il faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino. Mosca conferma la disponibilità al colloquio, mentre Kiev è pronta ad acquistare armi Usa (con il sostegno europeo) per 100 miliardi. Tra i commenti esaltati e felici dei protagonisti del summit spicca quello cauto di Macron che resta scettico: “Pensare a sanzioni se negoziati falliscono, non credo che Putin voglia la pace”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti