Estate sicura a Napoli e provincia, raffica di controlli e sanzioni. Il bilancio della Guardia di Finanza

Con l’inizio della stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato l’azione di controllo a tutela della legalità economico-finanziaria su tutto il territorio metropolitano, con particolare attenzione alle aree a forte vocazione turistica.
L’attività ha riguardato diversi settori, dalla lotta all’evasione fiscale al contrasto del lavoro sommerso, passando per la contraffazione, l’abusivismo commerciale e turistico, i traffici illeciti e i servizi irregolari di trasporto.
I principali risultati dell’operazione:
-
Fisco e lavoro irregolare:
Sono state contestate 567 violazioni fiscali e individuati 173 lavoratori in nero o irregolari, per lo più impiegati in strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti balneari e servizi di noleggio imbarcazioni. Per 27 attività, è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.
-
Abusivismo commerciale e occupazioni illecite:
Riscontrate 64 irregolarità su aree pubbliche, con sequestri per oltre 36.000 articoli e 200 attrezzature balneari in località come Massa Lubrense, Torre del Greco, San Giovanni a Teduccio e Chiaia.
-
Abusivismo nel turismo:
A Capri sono stati scoperti 9 operatori turistici non autorizzati, tra cui guide e accompagnatori, sanzionati fino a 12.000 euro per violazioni delle norme regionali e nazionali.
-
Controlli alle strutture ricettive:
58 strutture a Napoli, Ercolano, Ischia e Capri sono risultate non in regola con l’esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) e con la comunicazione dei prezzi. In alcuni casi, il numero di camere superava quello dichiarato.
-
Trasporti irregolari:
4 autisti abusivi operavano con auto private come NCC; sequestrati i veicoli. Nei controlli ai taxi regolari, 24 violazioni amministrative per irregolarità su tariffe e tassametro.
-
Parcheggiatori abusivi:
Identificati 30 soggetti, di cui 9 recidivi denunciati all’Autorità Giudiziaria, nei pressi di aree turistiche e di movida notturna.
Sequestri e denunce per traffici illeciti:
-
Contraffazione e prodotti non sicuri:
Sequestrati oltre 247.000 articoli contraffatti e 2 milioni di prodotti non sicuri. Denunciati 129 responsabili e 103 soggetti segnalati alla Camera di Commercio.
-
Droga e contrabbando:
Sequestrati 24 kg di droga (203 segnalazioni, 16 denunce) e 249 kg di sigarette di contrabbando (20 denunciati, 1 arresto).
-
Movimentazione illecita di denaro:
All’aeroporto di Capodichino intercettati oltre 1 milione di euro non dichiarati; 55 violazioni e 89.000 euro sequestrati.