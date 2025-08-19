Estate sicura a Napoli e provincia, raffica di controlli e sanzioni. Il bilancio della Guardia di Finanza

Visite: 36

Con l’inizio della stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato l’azione di controllo a tutela della legalità economico-finanziaria su tutto il territorio metropolitano, con particolare attenzione alle aree a forte vocazione turistica.

L’attività ha riguardato diversi settori, dalla lotta all’evasione fiscale al contrasto del lavoro sommerso, passando per la contraffazione, l’abusivismo commerciale e turistico, i traffici illeciti e i servizi irregolari di trasporto.

Fisco e lavoro irregolare:

Sono state contestate 567 violazioni fiscali e individuati 173 lavoratori in nero o irregolari, per lo più impiegati in strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti balneari e servizi di noleggio imbarcazioni. Per 27 attività, è stata proposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Abusivismo commerciale e occupazioni illecite:

Riscontrate 64 irregolarità su aree pubbliche, con sequestri per oltre 36.000 articoli e 200 attrezzature balneari in località come Massa Lubrense, Torre del Greco, San Giovanni a Teduccio e Chiaia.

Abusivismo nel turismo:

A Capri sono stati scoperti 9 operatori turistici non autorizzati, tra cui guide e accompagnatori, sanzionati fino a 12.000 euro per violazioni delle norme regionali e nazionali.

Controlli alle strutture ricettive:

58 strutture a Napoli, Ercolano, Ischia e Capri sono risultate non in regola con l’esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) e con la comunicazione dei prezzi. In alcuni casi, il numero di camere superava quello dichiarato.

Trasporti irregolari:

4 autisti abusivi operavano con auto private come NCC; sequestrati i veicoli. Nei controlli ai taxi regolari, 24 violazioni amministrative per irregolarità su tariffe e tassametro.