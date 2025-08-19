AttualitàCronaca Poggioreale, evadono due detenuti. Un siriano e un algerino Da redazione - 19 Agosto 2025 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Condividi Visite: 76 16 Visite Entrambi detenuti per rapina. Un siriano di 23 anni ed un algerino di 32 sono evasi questa notte dal carcere di Poggioreale con il classico sistema del buco per poi calarsi con una corda rudimentale. A darne le notizie di una nota il segretario generale dell’Osapp Leo Beneduci. “È probabile che sia accaduto tutto intorno alle 3:00 del mattino con il favore delle tenebre e approfittando dell’ormai ridotta presenza delle forze di polizia penitenziaria aggravata anche dal periodo delle ferie. Quanto accaduto è un campanello di allarme di quanto accade all’interno degli istituti penitenziari”. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell’ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca dei fuggitivi. © Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews Fascinated Happy Sad Angry Bored Afraid Commenti