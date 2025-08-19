CIRO LUONGO UCCISO DAL FIGLIASTRO: LA LITE DOPO LA PERDITA DI UN PAPPAGALLINO

Condividi

Visite: 504

28 Visite

Un diverbio per la perdita di un pappagallino: sarebbe questo il movente alla base dell’omicidio del viceispettore Ciro Luongo.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata in seguito alla fuga di uno degli uccelli – almeno 11 – che l’uomo allevava in casa. L’animale, per cause ancora da accertare, sarebbe volato via da una finestra, scatenando una discussione accesa all’interno dell’abitazione in viale delle Margherite, a Melito, nella serata di ieri.

Dalle parole si sarebbe passati rapidamente ai fatti: insulti, tensione crescente e infine l’aggressione fatale a colpi di coltello. A colpire Luongo sarebbe stato Roberto Cortese, 21 anni, figlio della compagna del poliziotto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di lieve entità. Il giovane è stato fermato poco dopo dai carabinieri.

Ciro Luongo, 58 anni, era un viceispettore di polizia in servizio all’Ufficio Volanti del commissariato di Giugliano. In passato aveva lavorato alla Polfer di Aversa e al commissariato di Casal di Principe. I colleghi lo ricordano come un poliziotto “vecchio stampo”, stimato per professionalità e senso del dovere.

Al momento dell’aggressione in casa si trovavano il figlio naturale del poliziotto, che avrebbe assistito all’omicidio. Luongo aveva anche un’altra figlia, che vive con la madrea a Milano.

Una tragedia familiare dai contorni assurdi, che ha profondamente colpito la comunità e le forze dell’ordine napoletane.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti