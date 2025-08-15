Trump: “Voglio il cessate il fuoco oggi”. Cremlino: Se andrà bene possibile un summit a tre”

Il vertice inizierà alle 11:00 AKDT, che per noi in Europa corrispondono alle 21, la Rai garantisce un copertura minuto per minuto con aggiornamenti e analisi. Sono previsti diversi incontri diplomatici tra le due delegazioni in vari formati: individuali e in gruppi più ampi. Si prevede che l’evento si concluda circa sette ore dopo, secondo il programma, con l’organizzazione di una conferenza stampa congiunta con entrambi i leader.

Gli abitanti locali sono divisi tra l’entusiasmo per la visita di alto profilo e la trepidazione per ciò che i leader russo-americani potrebbero concordare. Ricordiamo che gli Stati Uniti acquistarono l’Alaska dall’Impero russo nel 1867.

Trump ha parlato di una probabilità di successo del 75% e sostiene che la minaccia di sanzioni economiche porterà rendere Putin a cercare di porre fine alla guerra contro l’Ucraina.

Sul tavolo ci sono proposte importanti come il cessate il fuoco e accordi su concessioni territoriali, compresa la possibile concessione alla Russia dell’accesso a risorse strategiche, come le terre rare o petrolifere nella regione dell’Artico e dello Stretto di Bering. Trump spera inoltre di ottenere garanzie di sicurezza per Kiev, pur mantenendo l’Ucraina fuori dalla NATO.