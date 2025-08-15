Incidente al Circeo, tre ragazzi falciati da auto pirata: uno è morto. Arrestato l’uomo alla guida

Condividi

È stato rintracciato nella sua abitazione e arrestato per omicidio stradale il pirata della strada 49enne che nella notte di Ferragosto ha travolto tre minorenni che camminavano a piedi sul ciglio della strada provinciale che collega San Felice Circeo a Terracina, all’altezza del chilometro 8. Dei tre ragazzi, un 16enne è morto sul colpo. Il giovane era originario di Latina, come gli altri due coetanei coinvolti: il fratello gemello è rimasto illeso, mentre il terzo è stato trasportato con ferite lievi all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L’investimento è avvenuto intorno alle 3.30. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’auto – di colore beige – viaggiava a velocità sostenuta. Gli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto insieme alla polizia, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.













