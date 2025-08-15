Paura a Capri per giovane scomparso in mare, salvato dai bagnini

Condividi

Un pomeriggio di apprensione a lieto fine, quello consumatosi giovedì sulla spiaggia libera di Marina Grande, a Capri, dove un ragazzo di 13 anni, affetto da problemi comunicativi, si è smarrito tra la folla dei bagnanti, facendo scattare l’allarme dei genitori.

A rintracciarlo in mare sono stati gli operatori del servizio comunale di baywatch.

Dopo le prime ricerche senza esito, i genitori si sono rivolti all’assistente dei bagnanti in servizio, che ha acquisito la descrizione e la foto del ragazzo.

In quei minuti concitati, il personale di salvataggio ha setacciato, palmo a palmo, non solo la spiaggia e la battigia, ma soprattutto il mare, alla ricerca del ragazzo, riuscendo a individuarlo. Dalla postazione principale della spiaggia, infatti, il giovane è stato avvistato con il binocolo dal bagnino nei pressi di alcune boe. L’altro assistente, ricevuta la posizione dal collega, e trovandosi nei paraggi, si è tuffato in mare per raggiungerlo e metterlo in sicurezza.

Il lieto fine si delineava poco dopo, quando il padre poteva tirare un sospiro di sollievo e riabbracciare il figlio sotto lo sguardo commosso di bagnanti e soccorritori.













