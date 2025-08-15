Lite per un parcheggio a Gaeta, morto Franco Perlino: il pensionato spinto in terra da un 45enne campano

Cosa è successo in strada a Gaeta?

L’agonia dell’anziano pensionato è durata poco più i due giorni. Ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione dell’ospedale formiano, Perlino ha cessato di vivere per le conseguenze del trauma cranico riportato nella caduta a terra dopo la lite per il parcheggio. La famiglia aveva dato il consenso per l’espianto degli organi del pensionato, ma vista l’indagine in corso e la necessità di disporre l’autopsia la Procura non ha dato il consenso. L’esame sarà necessario per capire l’esatta causa della morte.

LA DISCUSSIONE

Perlino poco prima delle 19.30 di lunedì era stato protagonista di un’accesa discussione con un 45enne automobilista campano. Quest’ultimo, pure lui in villeggiatura con la famiglia a Gaeta, è sceso dalla propria auto, un’Alfa Giulietta, per protestare, per un presunto diritto di parcheggio, nei confronti del pensionato romano che, al volante della sua Fiat Panda, aveva appena parcheggiato in uno degli stalli dell’area di sosta dell’ex vetreria Avir. L’automobilista campano, in preda all’ira, aveva dapprima sferrato un pugno contro il finestrino della Fiat Panda, mandandolo in frantumi. Quando il pensionato è sceso dalla sua auto per chiedere spiegazioni è nata un’accesa discussione tra i due, al termine della quale l’82enne è caduto a terra, probabilmente in seguito ad una spinta, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

Sanguinante, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e accompagnato all’ospedale “Dono Svizzero”, dove è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione. La polizia, allertata da alcuni testimoni, è intervenuta nell’area ex Avir ed ha fermato il 45enne automobilista campano, denunciato inizialmente per lesioni aggravate. La sua posizione, però, si è ora aggravata. Le indagini sul grave episodio sono dirette dal commissario capo Crescenzo Pittiglio. La polizia ha ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Alfredo Mattei, che intanto ha disposto il trasferimento della salma presso l’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino per l’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni. Nel frattempo il sindaco Cristhian Leccese ha già annunciato che il Comune di Gaeta si costituirà parte civile al fianco dei familiari del pensionato.