Incidente a Terracina: pirata della strada investe tre giovani e scappa, morto 16enne.

L’incidente la notte di Ferragosto sulla strada provinciale che collega Terracina al Circeo: illeso il fratello gemello della vittima, ferito l’amico

Grave incidente stradale nella notte tra il 14 e il 15 agosto vicino a Latina , in una traversa della strada che collega San Felice Circeo a Terracina all’altezza del chilometro 8.

Tre giovani originari di Latina sono stati travolti da un’auto, una berlina di colore chiaro, mentre rientravano a casa, a piedi, dopo una serata in spiaggia per il tradizionale falò di Ferragosto: uno di loro, 16 anni, è morto sul colpo.

Il fratello gemello è invece rimasto illeso. Mentre il terzo ragazzo, un amico, ha riportato ferite lievi ed è stato ricoverato all’ospedale Fiorini di Terracina con una prognosi di 20 giorni.