Trump-Putin vertice in Alaska. Inizia il vertice con una storica stretta di mano

Condividi

Visite: 24

17 Visite

Strette di mano e sorrisi, inizia il vertice di Anchorage. Il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin sono atterrati alla base militare di Elmendorf-Richardson, si sono stretti le mani due volte e hanno posato per le telecamere. Ha inizio così un summit storico con al centro il conflitto in Ucraina. L’obiettivo è il raggiungimento di un cessate il fuoco.

Momenti di tensione nella stanza del vertice durante lo “spray” con le telecamere (sarebbe a dire il breve momento in cui le telecamere riprendono i leader prima della chiusura delle porte). Dalla diretta si ascolta un gran frastuono poi le telecamere inquadrano Putin che sembra portarsi le mani alla bocca per urlare a qualcuno.

Putin e Trump sono accompagnati da un ministro e un consigliere ciascuno Vladimir Putin e Donald Trump sono affiancati da due consiglieri ciascuno nel loro primo incontro. Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov.

Inizia il vertice con un insolito passaggio in auto È estremamente insolito vedere i leader di due superpotenze viaggiare nella stessa limousine. Quando Trump e Putin sono scesi dal palco, il presidente americano è salito in auto dallo sportello di destra, quello russo da sinistra. Non sembravano esserci interpreti e Putin parla inglese abbastanza bene da sostenere una conversazione. Questo potrebbe aggiungere mistero a ciò di cui i due leader discutono in privato durante questa visita, proprio come una conversazione che ebbero ad Amburgo nel 2017, all’inizio del primo mandato di Trump.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti