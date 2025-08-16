TRUMP-PUTIN, PROGRESSI MA NESSUN ACCORDO. IL PRESIDENTE AMERICANO: PARLERO’ CON ZELENSKY

Putin è partito dall’Alaska
Vladimir Putin è partito dall’Alaska dopo il vertice con Donald Trump durante quasi tre ore, il più lungo della loro storia.
Trump chiama Putin ‘Vladimir’ per tutta la conferenza stampa
L’accordo di pace per l’Ucraina non c’è ma i rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin sono stati riallacciati. Il tycoon in conferenza stampa esordisce chiamando il leader del Cremlino «Presidente Putin», ma poi cambia idea e dice: «Lo voglio chiamare Vladimir», e così ha fatto per tutta la durata del punto. Anche il presidente russo ha chiamato il tycoon Donald.
Cremlino: i negoziati di Anchorage sono terminati
«I negoziati ad Anchorage sono terminati». Lo annuncia il Cremlino sul suo canale Telegram, postando un breve video in cui Vladimir Putin e Donald Trump parlano brevemente a tu per tu, in piedi, con la sola presenza di un interprete. I due presidenti poi si salutano stringendosi la mano.
In conferenza Putin parla per 8 minuti e mezzo, Trump meno di quattro
Durante la conferenza stampa al termine del bilaterale in Alaska tra i due leader, il presidente russo Vladimir Putin ha parlato per 8 minuti e 30 secondi, mentre Donald Trump è intervenuto per 3 minuti e 24 secondi, per un totale di 12 minuti di dichiarazioni congiunte. Lo riporta Nbc News.
Putin: Kiev e europei non ostacolino gli sforzi di pace
Vladimir Putin ha detto di aspettarsi che Kiev e l’Europa non ostacolino i progressi che stanno emergendo negli sforzi per risolvere il conflitto in Ucraina.
Putin: spero accordo ci avvicini a pace, Kiev e capitali Ue lo affrontino in modo costruttivo
«Spero che l’accordo che abbiamo raggiunto insieme ci aiuti ad avvicinarci a questo obiettivo e ad aprire la strada alla pace in Ucraina. Ci auguriamo che Kiev e le capitali europee lo affrontino in modo costruttivo e non cerchino di ostacolare il processo. Non cercheranno di usare accordi segreti per mettere in atto provocazioni e sabotare i progressi nascenti». Ad affermarlo è il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa in Alaska con il presidente Usa, Donald Trump.
Trump: ci sono ottime chance per un accordo in Ucraina
«Ci sono ottime chance per un accordo» in Ucraina. Lo ha detto Donald Trump dopo l’incontro con Vladimir Putin.
Trump: alcuni pochi punti da risolvere con Putin
Per Donald Trump ci sono «pochissimi» problemi irrisolti con la Russia. Lo ha detto il presidente americano dopo l’incontro con Vladimir Putin.
Trump: a breve chiamerò Nato e Zelensky
Donald Trump ha detto dopo il suo incontro con Vladimir Putin che «a breve chiamerà Nato e Zelensky»
Putin: non ci sono stati incontri negli ultimi 4 anni, silenzio non ha fatto bene
«È noto che non ci sono stati vertici tra Russia e Stati Uniti per quattro anni, ed è molto tempo. Questo periodo è stato molto difficile per le relazioni bilaterali. E siamo sinceri, sono scesi al punto più basso dalla Guerra Fredda. Il silenzio non ha fatto bene. Penso che questo non stia avvantaggiando i nostri paesi e il mondo nel suo insieme. Un incontro personale tra i capi di Stato era atteso da tempo». Ad affermarlo è il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa in Alaska con il presidente Usa, Donald Trump.
Trump e Putin non prendono domande dalla stampa
Donald Trump e Vladimir Putin non prendono domande dalla stampa. Dopo aver rilasciato le loro dichiarazioni i due leader si congedano
Putin a Trump in inglese: prossimo incontro a Mosca
«Next time in Moscow»: la prossima volta a Mosca, ha detto in inglese Vladimir Putin rivolgendosi a Donald Trump al termini della loro conferenza stampa congiunta, dopo che Trump lo aveva ringraziato chiamandolo per nome.
Trump: ho sempre avuto un fantastico rapporto con Putin
«Ho sempre avuto un fantastico rapporto con Putin». Lo ha detto Donald Trump
Putin: accordo di oggi punto iniziale, ora rapporti pragmatici tra Russia e Usa
«L’accordo di oggi è un punto iniziale» anche per risolvere la questione dell’Ucraina ma «ora possiamo tornare ad avere rapporti pragmatici tra la Russia e gli Stati Uniti». Ad affermarlo è il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa in Alaska con il presidente Usa, Donald Trump.
Trump: con Putin è stato un incontro molto produttivo
«Con Putin è stato un incontro molto produttivo. Abbiamo discusso diversi punti, alcuni molto importanti». Lo ha detto Donald Trump alla conferenza stampa dopo l’incontro con Vladimir Putin. «Abbiamo avuto un incontro estremamente produttivo e molti punti sono stati concordati. Ne mancano solo pochi. Alcuni non sono così significativi, uno è probabilmente il più significativo, ma abbiamo ottime possibilità di arrivarci. Non ci siamo arrivati, ma abbiamo ottime possibilità di arrivarci».
Putin: «Spero che l’intesa apra la pace in Ucraina»
«Spero che l’intesa di oggi apra la strada alla pace in Ucraina», ha detto Vladimir Putin durante la conferenza stampa.
Putin: incontro con Trump ‘costruttivo’
In una conferenza stampa congiunta con Donald Trump, Vladimir Putin ha detto che il loro incontro è stato «costruttivo».
Fox: Trump sta sentendo Zelensky e i leader europei
Donald Trump è al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelesnky e i leader europei. Lo riporta Fox citando alcune fonti. Trump ha detto nei giorni scorsi che se l’incontro con Vladimir Putin fosse andati bene avrebbe chiamato Zelensky e gli europei.
Dmitriev: colloquio Putin-Trump è stato fantastico
Il colloquio fra Donald Trump e Vladimir Putin è stato fantastico. Lo ha detto Kirill Dmitriev, l’inviato speciale del Cremlino per la cooperazione economica, secondo quanto riporta Bloomberg citando Interfax.
Casa Bianca cancella applauso di Trump a Putin da suoi account
La Casa Bianca ha eliminato l’applauso di Donald Trump a Vladimir Putin nel video dell’arrivo del presidente russo in Alaska. Nelle immagini mostrate in diretta da tutte le tv americane si vedeva il tycoon applaudire mentre il leader del Cremlino avanzava verso di lui sul tappeto rosso e Mosca ha subito distribuito alle agenzie russe uno scatto della scena. Ma la clip pubblicata sugli account X, Instagram e altri social media ufficiali della Casa Bianca, nonché il sito, inizia qualche secondo dopo, con la stretta di mani.
A breve conferenza stampa Trump e Putin
Il Cremlino ha annunciato che tra breve comincerà la conferenza stampa di Vladimir Putin e Donald Trump.
Cremlino: conclusi colloqui in forma ristretta Trump-Putin
Il Cremlino ha annunciato che si sono conclusi i colloqui in forma ristretta fra Vladimir Putin e Donald Trump alla presenza di solo due consiglieri per parte.
La Fox intervisterà Trump subito dopo il vertice con Putin
Donald Trump sarà intervistato dall’anchor di Fox news Sean Hannity subito dopo il vertice con Vladimir Putin in Alaska. Lo ha annunciato la rete.
Cnn: in ritardo il pranzo Trump-Putin con le delegazioni
Il pranzo di lavoro tra Donald Trump e Vladimir Putin con la delegazioni non è ancora iniziato. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca alla Cnn. L’incontro tra i leader e i loro consiglieri di alto livello è in corso da circa 90 minuti.
Trump: Clinton mi propone per Nobel? Mi sta di nuovo simpatica
Donald Trump ha detto che potrebbe iniziare ad «apprezzare di nuovo» Hillary Clinton dopo l’ex segretaria di Stato democratica ha dichiarato che lo avrebbe candidato per il premio Nobel per la pace se avesse negoziato un accordo in Ucraina e non si fosse «arreso» alla Russia. “È stata molto gentile. Potrebbe starmi di nuovo simpatica», ha detto il presidente in un’intervista a Fox.
Trump a Fox prima del summit: preparo tavolo Putin-Zelensky
In questo incontro «preparo il tavolo» per i negoziati tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Fox news sull’Air Force One. «Non spetta a me negoziare un accordo per l’Ucraina, ma posso preparare il tavolo per negoziare», ha detto. «Il nostro prossimo incontro avrà come protagonisti il presidente Zelensky, il presidente Putin e probabilmente anche me», ha sottolineato.
Putin ignora due volte domande su tregua
Durante il breve punto stampa prima dell’incontro con Donald Trump, il presidente russo Vladimir Putin ha evitato di rispondere alle ulteriori domande dei giornalisti. Alla domanda se fosse disposto ad accettare un cessate il fuoco, si è limitato ad alzare un sopracciglio – riporta Nbc News – distogliere lo sguardo e scuotere la testa. Quando gli è stato chiesto se si impegnasse a non uccidere più civili, ha portato le mani alla bocca e ha risposto in russo: «Andiamo, andiamo».
Riunione ambasciatori Ue domani per discutere esito summit
Gli ambasciatori dell’Ue si riuniranno domattina alle 9.30 per discutere l’esito del summit tra Donald Trump e Vladimir Putin e per fare il punto sulle relazioni commerciali tra Ue e Usa e sul dossier dazi. E’ quanto si apprende da fonti europee a Bruxelles.
Incontro tra Trump e Putin in corso da oltre un’ora
Il vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente statunitense Donald Trump è in corso da un’ora, in un formato «tre a tre». Ai colloqui partecipano, per la Russia, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il consigliere Yuri Ushakov, mentre per gli Stati Uniti sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff.
Lavrov: gli Usa allenteranno alcune sanzioni sicuramente
Rispondendo a una domanda dei media all’inizio del bilaterale tra Donald Trump e Vladimir Putin, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato di aspettarsi che gli Stati Uniti revochino alcune sanzioni alla Russia. «Ne toglieranno sicuramente qualcuna, questo è certo», ha detto Lavrov, come riporta il Washington Post.
Manifestanti fuori da sede summit: restiamo accanto a Ucraina
Un gruppo di manifestanti ha srotolato striscioni blu e gialli con la scritta ‘Restiamo accanto all’Ucraina’ fuori dalla base Elmendorf-Richardson dove Donald Trump e Vladimir Putin hanno iniziato il vertice.
Via al vertice. Due consiglieri ciascuno
L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin è iniziato. Vladimir Putin e Donald Trump sono affiancati da due consiglieri ciascuno nel loro primo incontro. Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov.
Aerei da guerra Usa sorvolano Trump e Putin per il cerimoniale
Aerei da guerra americani, incluso un bombardiere B2, sono volati sopra Donald Trump e Vladimir Putin mentre i due leader si dirigevano sul podio per le foto di rito. Il sorvolo faceva parte del cerimoniale per accogliere il presidente russo.