Pianura, blitz di Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Il bilancio dell’operazione

Nella mattinata odierna, circa 75 operatori delle diverse Forze dell’Ordine hanno eseguito numerose perquisizioni nel quartiere Pianura.

L’attività in questione ha portato all’arresto di un 24enne e di un 15enne, entrambi napoletani, per detenzione illegale di arma clandestina poiché trovati in possesso di una pistola cal. 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore e di 7 cartucce del medesimo calibro, mentre un 34enne napoletano è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di materiale per il confezionamento della droga e di circa 8.000 euro.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato diversi soggetti e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina ed hashish; inoltre, sono stati sequestrati 1,3 kg di TL non unionali, 46 cartucce 9×19, 2 caricatori per pistola, 2 passamontagna ed un bilancino di precisione; ancora, sono stati effettuati controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e sottoposto 4 veicoli a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo elevando sanzioni per un totale di circa 7.950 euro.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione del personale della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato Pianura, dell’unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile; dei Carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli, della Stazione Pianura e del Reggimento Campania nonché dei militari della Guardia di Finanza del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli e un’unità cinofila.

Il servizio in argomento, inoltre, ha visto la partecipazione di personale dei Vigili del Fuoco.













