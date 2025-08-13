Marano, lettera al direttore: “Segnalavo disservizi e problemi sulla pagina del sindaco, ma mi hanno bloccata. Sono indignata”

Condividi

​Caro direttore,

​Le scrivo in qualità di cittadina di Marano per esprimere la mia profonda preoccupazione e indignazione riguardo a un episodio recente. Stamattina, come sono solita fare per informarmi sulle questioni del comune, ho cercato di accedere alla pagina Facebook del sindaco Matteo Morra, ma con mia sorpresa l’ho trovata bloccata.

​Nel corso del tempo, ho utilizzato quella piattaforma per segnalare più volte la mia insoddisfazione, e quella di molti altri concittadini, sullo stato di degrado in cui versa la nostra città: aree verdi abbandonate, marciapiedi impraticabili e condizioni igieniche precarie che rendono impossibile vivere e godere appieno di Marano.

​Ho notato che a inizio mandato il sindaco rispondeva prontamente, mentre ora sembra preferire il silenzio su questioni vitali per la comunità. Un personaggio pubblico dovrebbe essere consapevole che il suo ruolo include anche l’accettazione delle critiche. Censurare i cittadini che manifestano un legittimo dissenso è un comportamento inaccettabile e profondamente scorretto. Mi chiedo se il signor Morra voglia solo voci di consenso sulla sua pagina, ignorando chi, come me, ama davvero Marano e non vuole arrendersi al suo declino.

