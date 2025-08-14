Meteo, grandine e temporali: ribaltone estivo, ecco quando

Condividi

Afa e caldo ma non solo: presto l’Italia sarà travolta da temporali, grandine e venti forti. Tanto che, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Il Paese, però, continua a rimanere nella morsa del caldo africano: a Ferragosto sono previsti 16 bollini rossi.

In Lombardia è stata emanata un’allerta meteo gialla per rischio temporali a partire dalle 12 di domani, giovedì 14 agosto, fino alla mezzanotte del 15 agosto. Uguale in Sardegna, dove è stato diramato un bollettino di allerta per rischio idrogeologico con criticita ordinaria-colore giallo.

Preoccupano anche le temperature previste venerdì 15: i valori saranno appena sopra le medie del periodo. L’afa si farà sentire soprattutto al Centro e al Nord, dove si concentra il maggior numero dei 16 bollini rossi per le ondate di calore segnalate dal ministero della Salute. Tutta colpa di una lingua di aria calda che dall’Africa attraversa il Mar Mediterraneo sfiorando la parte centro-settentrionale della penisola. Nessun bollino rosso al Sud. Al Nord le città più colpite dall’ondata di calore sono Bologna, Bolzano, Milano e Brescia, Genova, Torino, Trieste, Venezia e Verona.













