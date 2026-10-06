Ancora una rissa in campo tra giovani calciatori nel Casertano, sospeso match. Indaga la Polizia

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Una rissa in campo tra ragazzi gestita a malapena da un arbitro anch’egli giovane, che ha portato alla sospensione del match e all’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di giocatori e genitori.

L’ennesimo episodio di violenza e inciviltà in un campo di calcio è avvenuto a Cellole, nel Casertano, durante la partita di calcio giovanile tra la squadra locale e l’Albanova, team di Casal di Principe,tutti ragazzi di 17 e 18 anni.

Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato, che sta verificando le responsabilità.













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