“Minori non imputabili per l’omicidio stradale: minacce e insulti ai giornalisti al campo rom”

Minacce, insulti e lanci di pietre. Questa l’accoglienza per i giornalisti arrivati in via Selvanesco, a Milano, per documentare il campo rom dove risiedono i quattro minori che a bordo di un’auto rubata lunedì 11 agosto hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni.

Le autorità sono arrivate in via Selvanesco per effettuare delle perquisizioni. A documentare l’operazione c’era un collega di MilanoToday che è stato più volte minacciato dalle persone lì presenti: “Vai via o ti spacco la faccia”, è stato detto come si può sentire nel video qui sotto. “Non vogliamo più parlare di niente. Vai via oh”, dicono altri, mentre un minore fa un gestaccio.

I quattro ragazzi, rintracciati all’alba di martedì 12 agosto, non sono per legge imputabili di omicidio stradale perché tutti di età inferiore ai 14 anni.













