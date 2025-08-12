Marano. Ragazzi di San Rocco senza scuola, ma alla fine c’è chi ci guadagna: due privati

Condividi

Alla fine, i soli a guadagnarci sono stati i privati. Gli studenti della media di San Rocco, invece, hanno perso la loro scuola di quartiere e saranno costretti a spostarsi ogni giorno verso un altro plesso, lontano oltre tre chilometri, grazie a un servizio di trasporto affidato direttamente – e senza gara – a un operatore già discusso in passato.

La vicenda prende le mosse dall’edificio che ospitava la scuola di San Rocco: un immobile privato, formalmente abusivo e accatastato come civile abitazione. Per mantenerne l’uso scolastico, l’amministrazione comunale – con il sindaco Morra in prima linea – ha tentato una sanatoria d’urgenza, approvando anche un cambio di destinazione d’uso temporaneo, da residenziale a scolastico, con la possibilità di ritorno alla destinazione originaria al termine dell’utilizzo pubblico.

Un’operazione giustificata dalla necessità di non abbandonare un’area periferica ma che, di fatto, ha prodotto un solo effetto: la valorizzazione di un bene privato attraverso un intervento pubblico, in deroga alle normali procedure urbanistiche. Non a caso, l’operazione si è poi arenata quando la questione è finita all’attenzione della commissione d’accesso.

A chiudere il cerchio, c’è l’affidamento diretto del servizio di trasporto scolastico alla ditta INI BUS s.a.s., per un importo di 50.000 euro oltre IVA. Un affidamento arrivato in seguito a una rapidissima indagine di mercato che ha coinvolto appena due soggetti, uno dei quali nemmeno identificato nell’atto ufficiale. INI BUS, tra l’altro, in passato si era vista r lo stesso servizio dalla Commissione Straordinaria e vanta o vantava crediti – fino a poco fa – nei confronti dell’ente comunale, confluiti nella massa passiva a seguito del dissesto finanziario.













