Formia. Violenza sessuale su bimbo di 5 anni: orrore del tunisino

Condividi

Visite: 81

33 Visite

Nella giornata di ieri, la polizia della questura di Latina ha sottoposto a fermo un giovane di 24 anni di nazionalità tunisina, accusato di violenza sessuale ai danni di un minore e atti osceni in luogo pubblico.

Sempre nella serata di ieri, intorno alle 23:35, gli agenti del commissariato del comune nel sud della provincia di Latina sono intervenuti nei pressi di uno stabilimento balneare, in via lungomare di Ferrara, a Formia, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva molestato un bambino di 5 anni. Gli agenti, grazie alle prime informazioni acquisite e alle descrizioni del ventiquattrenne rese dai testimoni, sono riusciti a rintracciare e identificare il giovane.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti