Pasquale Di Fenza in una lista civica con De Luca? Silenzi e ipotesi dopo il caso TikTok

Condividi

Visite: 266

32 Visite

Dopo la bufera social scoppiata nelle ultime ore per le immagini in Consiglio regionale in compagnia di due noti tiktoker – tra cui l’influencer partenopea Rita De Crescenzo – il consigliere Pasquale Di Fenza torna al centro del dibattito politico. Ma stavolta non solo per l’episodio che ha suscitato critiche bipartisan, bensì per una possibile candidatura futura in una delle liste civiche a sostegno del presidente Vincenzo De Luca.

La domanda che in molti si pongono, anche nei corridoi della Regione Campania, è se Di Fenza – espulso ieri da Azione – sia pronto a rientrare in pista accanto al governatore. Una mossa che, secondo fonti vicine agli ambienti regionali, era già nell’aria da tempo, ma che ora sembra prendere sempre più corpo, anche alla luce del silenzio di De Luca sulla vicenda TikTok.

Il silenzio di De Luca e i nuovi scenari

Proprio l’assenza di una presa di posizione da parte del presidente De Luca, noto per la sua schiettezza, lascia spazio a poche interpretazioni: o si tratta di una distanza tattica in attesa che la polemica si sgonfi, oppure di una scelta consapevole di non smentire ciò che nei fatti potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La possibilità di una candidatura di Di Fenza in una delle liste civiche che fanno capo al “sistema De Luca” è oggi più che mai sul tavolo.

L’appoggio di Rita De Crescenzo?

Un ulteriore interrogativo riguarda il ruolo di Rita De Crescenzo, influencer controversa ma fortemente seguita su Tik Tok. La sua presenza in Consiglio con Di Fenza ha riacceso il dibattito sul rapporto tra politica e social, tra consenso digitale e rappresentanza istituzionale. In caso di candidatura, non è da escludere che la De Crescenzo – da tempo attiva nel mondo online con messaggi spesso populisti e immediati – possa offrire un endorsement pubblico al consigliere, contribuendo a mobilitare una fetta di elettorato non convenzionale.

Conclusioni

Resta da capire se questa operazione di immagine e consenso, nata tra i banchi del Consiglio e le luci di TikTok, troverà una concretizzazione elettorale. Per ora, tra i silenzi della politica e il clamore dei social, Di Fenza continua a far parlare di sé.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti