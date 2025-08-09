Botulino, i morti di Diamante e la vittima in Sardegna

Ancora una vittima per il focolaio di intossicazione da botulino a Cagliari. La donna, Roberta Pitzalis, 38 anni, è morta questa mattina all’ospedale Businco, da dove era stata trasferita dopo il ricovero al Brotzu. Era stata tra i primi ad accusare i sintomi dell’intossicazione alimentare da botulino, dopo aver mangiato la salsa al guacamole durante la Fiesta Latina (22-25 luglio) di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Insieme a lei, ricoverate altre 7 persone, tra cui un bambino di 11 anni attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Dopo molti giorni di incubazione, il bambino verrà sottoposto a un intervento programmato di tracheostomia, per garantire la respirazione. La Procura della Repubblica di Paola ha disposto il sequestro, su tutto il territorio nazionale, di un prodotto commerciale, probabilmente broccoli, che sarebbe all’origine dell’intossicazione da botulino registrata nel cosentino e che ha provocato una vittima, Luigi di Sarno, un turista 52enne di Cercola (Napoli), e 9 ricoverati. La Procura, diretta da Domenico Fiordalisi, sta indagando per morte come conseguenza di un altro reato e commercializzazione di alimenti nocivi. I pm stanno accertando anche eventuali responsabilità mediche. La vittima, infatti, si era recata nella clinica privata a Belvedere marittimo.